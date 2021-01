Ausschreitungen vor US-Kongress : Nach Sturm auf US-Parlament: Gibt Trump jetzt endlich auf?

Beten für die Demokratie: Während der designierte US-Präsident Joe Biden auf Besonnenheit setzt, hetzt Amtsinhaber Donald Trump weiter. Foto: dpa/Susan Walsh

Trier Bei den gewalttätigen Ausschreitungen rund um den US-Kongress gab es Tote und Verletzte. Deutsche Politiker reagieren mit scharfer Kritik. Auch in Ramstein gingen am Mittwochabend Befürworter des US-Präsidenten auf die Straße. Ihr Protest blieb friedlich.

Mit scharfer Kritik und Entsetzen haben rheinland-pfälzische Politiker auf den Sturm von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol reagiert. Rechte Gewalttäter hätten die Demokratie dieser großen Nation angegriffen, kommentierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf Facebook. Verantwortlich sei der, der diese Irren aufhetze, sagte SPD-Landesvorsitzender Roger Lewentz, ohne Trump beim Namen zu nennen. Das übernahm CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf: Donald Trumps verbales Anstacheln und Verharmlosen gewalttätiger Übergriffe sei jetzt in tatsächliche Gewalt seiner Anhänger umgeschlagen.

Nach einer Rede des republikanischen Präsidenten in Washington waren am Mittwoch Trump-Unterstützer zum Sitz des US-Parlaments marschiert, um zu protestieren. Randalierer stürmten das Kongressgebäude. Die Sitzungen wurden unterbrochen, Abgeordnete in Sicherheit gebracht. Stundenlang herrschte im Kapitol und außerhalb des Gebäudes Ausnahmezustand. Erst nach Stunden brachten Sicherheitskräfte die Lage wieder unter ihre Kontrolle. Bei den Unruhen kamen mindestens vier Menschen ums Leben, etliche wurden verletzt.

Parallel zu den Ausschreitungen in Washington versammelten sich am frühen Mittwochabend in Rheinland-Pfalz über 40 Trump-Anhänger auf einem Parkplatz nahe der US-Airbase Ramstein. Die Gruppe wollte nach Polizeiangaben mit Transparenten zu dem Stützpunkt ziehen, um Trump zu unterstützen. Viele Teilnehmer hätten keinen Mundschutz getragen und die Mindestabstände der geltenden Corona-Regelungen nicht eingehalten. Laut Polizei handelte es sich bei den Demonstranten ausschließlich um Deutsche aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Der Hinweis auf die Versammlung sei vom Landeskriminalamt Niedersachsen gekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz unserer Zeitung. Das LKA war im Internet auf die Aktion gestoßen. Von ähnlichen Versammlungen vor der US-Airbase Spangdahlem oder anderswo in der Region wurde der Trierer Polizei nach Angaben von Sprecher Uwe Konz nichts bekannt.

CDU-Landesvize Günther Schartz rechnet nach den Ausschreitungen in der amerikanischen Hauptstadt mit Auswirkungen auf die Lage in der Welt und das Gefüge der Nato. Die Staatschefs von Russland oder China würden sich angesichts der Bilder aus Amerika auf die Schenkel klopfen, sagte Schartz.

Donald Trump hatte sich während der Ausschreitungen in Washington mehrfach auf Twitter zu Wort gemeldet, unter anderem mit einer Videobotschaft, in der er seine Anhänger aufrief abzuziehen. Später schrieb er, solche „Dinge und Geschehnisse“ passierten eben, wenn „ein Erdrutschsieg“ gestohlen werde.

Der künftige US-Präsident Biden sprach von einem Angriff auf die Demokratie. „Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest“, sagte der Demokrat. „Es ist Aufruhr.“