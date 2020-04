Wirtschaft : Nach vier Wochen Corona-Sperre: Der Kunden-Ansturm bleibt aus

Trier Seit Montag haben viele Läden wieder geöffnet. Ein Trierer Mediziner hält die Lockerung der Schutzmaßnahmen für vertretbar. Bald auch Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz?

Der große Andrang ist ausgeblieben. Obwohl gestern nach vier Wochen Zwangspause viele Geschäfte in der Region wieder öffnen durften, hielten sich noch viele Kunden mit dem Einkauf zurück. So war die Trierer Fußgängerzone längst nicht so voll wie an anderen Werktagen. Auch in Bitburg oder Prüm war zwar mehr in den Innenstädten los als in den vergangenen Wochen, aber insgesamt wurden weniger Käufer in den Geschäften gezählt als vor deren Schließung vor vier Wochen. Manche trugen Mundschutz. Fast alle hielten sich an die Abstandsregeln. Auch in Wittlich und Bernkastel-Kues war der Betrieb in der Innenstadt eher verhalten. Ladeninhaber in der Region rechnen damit, dass am Wochenende mehr los sein wird. Seit gestern dürfen in Rheinland-Pfalz neben Supermärkten und Baumärkten auch wieder Geschäfte öffnen, wenn sie ihre Waren auf nicht mehr als 800 Quadratmetern verkaufen. Unabhängig von der Verkaufsfläche können auch Autohäuser wieder aufmachen.