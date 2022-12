Weihnachten : Konsumrausch am Gabentisch? Hier sind nachhaltige Geschenkideen!

Trier 520,40 Euro: So viel Geld plant jeder Deutsche in diesem Jahr durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke auszugeben, wie das Portal Statista berichtet. Viele Präsente werden nicht gebraucht, manche sogar weggeworfen – alles andere als nachhaltig. Wie es besser geht.

In diesem Jahr habe ich zu wenig mit Familie und Freunden unternommen – dieses Gefühl kennen die meisten Menschen. Was bietet sich da mehr an, als gemeinsame Zeit zu verschenken? All das, wozu man sonst nie kommt ist eine Option: ein gemeinsamer Schwimmbad- und Spa-Besuch mit Freunden oder ein gemeinsamer Kochabend mit den Eltern, ein Filmabend oder Kinobesuch mit Geschwistern und Patenkindern, ein Brettspielabend mit Oma und Opa, Tagesausflüge an schöne Orte: Alles ist möglich! Zeitgeschenke stauben nicht ein und stärken die Bindung der Personen untereinander.

Eine andere Möglichkeit ist, seine Liebsten mit einer Spende an gemeinnützige Organisationen zu beschenken. Denn während wir feiern, sind genau in diesem Augenblick viele Menschen und Tiere in Not auf Hilfe angewiesen. Was liegt dem Beschenkten am Herzen? Er freut sich sicher über die Unterstützung eines Projekts, das seinen Interessen entspricht. So ist etwa das Aufforsten von Wäldern seit Jahren eine beliebte Strategie, den Klimawandel zu bekämpfen. Natürlich ist eine einzelne Baumspende oder Patenschaft nur ein kleiner Beitrag, der aber, wenn viele Menschen mitmachen, zu einem großen werden kann. Oder schlägt das Herz einer beschenkten Person für Tiere? Perfekt, denn gerade da gibt es viele Möglichkeiten. Eine Tier-Patenschaft oder Spende für Löwe, Elefant, Gorilla, Tiger oder Eisbär trägt aktiv dazu bei, diesen besonderen Spezies ihre Existenz zu sichern. Auch viele Menschen sind auf Nothilfe angewiesen - im Jemen, in Syrien oder dem Südsudan zum Beispiel ebenso wie in Somalia, Kenia und Äthiopien. Wer lieber lokal im Umkreis helfen möchte, kann ortsansässige Organisationen bedenken, beispielsweise den vom TV unterstützten Aufbau eines Kinderhospizes in Trier.