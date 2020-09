Nachruf : Ehemaliger Apothekerpräsident Schmall gestorben

Trier () Der langjährige Präsident der Bundes- sowie der Landesapothekerkammer, Hartmut Schmall, ist gestorben. Schmall, der die Apotheke Zur Steipe in Trier betrieb, setzte sich jahrelang ehrenamtlich für seinen Berufsstand ein.

Seit 1976 engagierte sich der 1941 im brandenburgischen Königs Wusterhausen geborene Schmall in der Landesapothekerkammer. 15 Jahre lang, von 1991 bis 2006, stand er als Präsident an deren Spitze. Nach seiner Amtszeit wurde er zum Ehrenpräsidenten der Kammer ernannt. Von 1995 bis 2000 war Schmall zudem Präsident der Bundesapothekerkammer. Darüberhinaus war er Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Schmall war auch in zahlreichen gemeinnützigen nationalen und internationalen Gremien tätig. So war er von 2000 bis 2006 Präsident im Landesverband der Freien Berufe.