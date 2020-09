Jugendkriminalität : Vorbeugen gegen Krawall und Chaos

Trier ist nicht Stuttgart, Bitburg nicht Frankfurt: Zum Thema Jugendkrawalle sagt die Polizei in der Region: Die Situation ist im Griff. Foto: Getty Images/iStockphoto/Artzone

Trier/Stuttgart Begeht ein Kind, ein Jugendlicher oder Heranwachsender aus Trier oder dem Umland eine Straftat, ist das Haus des Jugendrechts am Zug. Justiz, Pädagogen und Polizei bringen dort gemeinsam Täter ins normale Leben zurück.

Die Bilder, die sich nach dem 20. Juni in Deutschland verbreiten, wühlen auf. Ein Mob, bestehend aus mehreren Hundert jungen Menschen zieht marodierend durch die Stuttgarter Innenstadt. Sie zerstören Schaufenster und Autos, plündern Geschäfte und richten so Millionenschäden an. Außerdem attackieren sie Polizeibeamte und Passanten. Wenig später kommt es zu ähnlichen Krawallen in Frankfurt. Auch dort verbündet sich der Mob gegen die Staatsgewalt und lässt seiner Wut freien Lauf. Die Suche nach den Ursachen läuft. Sind die Täter abgehängt, corona-frustriert, besoffen, vollgedröhnt oder alles zusammen? Wie kann man so etwas verhindern? Warum hat die Prävention nicht funktioniert? Wurde zu wenig Geld in die Jugendhilfe investiert? Natürlich fragen sich die Menschen, ob so etwas auch in der eigenen Stadt möglich wäre. Der TV hat sich in Trier auf Spurensuche begeben.

Einschätzung Die Trierer Bürgermeisterin Elvira Garbes, die unter anderem für Jugend und Soziales bei der Stadt Trier zuständig ist, sagt: „Wir haben alle Stuttgart und Frankfurt verfolgt.“ Natürlich mache man sich Gedanken darüber, wie man reagieren würde. Aber: „Das sind Metropolen.“ Mit der Situation in Trier sei das kaum zu vergleichen. Zwar gebe es auch in Trier viele Stellen, wo sich Jugendliche und junge Erwachsene träfen. Eine Partyszene wie in Stuttgart oder Frankfurt sei dort aber nicht zu finden. Trier könne besser vorbeugen, weil die Wege kurz seien. Polizei, Ordnungshüter, Jugendamt, Streetworker und Sozialpädagogen arbeiten laut Garbes eng zusammen. Sie hält eine Eskalation deshalb für unwahrscheinlich.

Info Haus des Jugendrechts als Erfolgsmodell? In Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen in jedem Oberzentrum (Ludwigshafen, Kaiserslautern, Mainz, Trier und Koblenz) Häuser des Jugendrechts. Das erste Haus dieser Art, in der Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Gericht unter einem Dach vereint sind, wurde 1999 im Stuttgarter Stadtteil Bad Canstatt eröffnet. Nach den Krawallen im Juni hat der Jugendhilfeausschuss der Stadt Stuttgart darüber diskutiert ein zweites Haus zu eröffnen. Das ist neben der Ausweitung der mobilen Jugendarbeit und dem Ausbau der Kameraüberwachung einer der Hauptansatzpunkte nach den Ausschreitungen im Juni. Neben Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen auch in Hessen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen Häuser des Jugendrechts.

Hotspots Gruppen von Jugendlichen sind zwischen der Uni und dem Moselufer an vielen Stellen in Trier zu finden. Eine einheitliche Szene gibt es nicht – zumal es anteilig sehr viele Studenten gibt. Als problematisch gelten der Palastgarten, der Bahnhofsbereich, die Treveris-Passage oder das ehemalige Landesgartenschau-Gelände auf dem Petrisberg. Dort kommt es öfter zu Schlägereien, Diebstahl und Raub oder Drogendelikten. Ordnungsamt und Polizei versichern aber, dass sie die Lage unter Kontrolle haben. Das gleiche gilt laut der Pressestelle der Polizei für den Rest der Region. Dort gebe es zwar einige Treffpunkte, an denen sich Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden aufhielten, sagt Polizeisprecher Marc Fleischmann. Aber das seien keine Schwerpunkte für Jugendkriminalität. Lediglich der Bahnhof in Idar-Oberstein sei in der Vergangenheit diesbezüglich auffällig gewesen.



Zentrale Stelle Egal ob Schlägerei, Ladendiebstahl oder Drogen: Erwischt die Polizei einen Menschen unter 21 Jahre aus Trier, Konz oder den Verbandsgemeinden Ruwer und Trier-Land bei einer Straftat, wandert der Fall erst mal zum Haus des Jugendrechts (HdJ) in Trier. Das Besondere: Straftaten werden nach dem Wohnortprinzip erfasst. Nicht der Tatort entscheidet über die zuständige Polizeistelle, sondern der Ort, in dem der Verdächtige lebt. Seit 2012 arbeiten Polizei, Bundespolizei, Staatsanwaltschaft, Jugendämter sowie freie Träger – der Verein Starthilfe und das Jugendwerk Don Bosco – im HdJ eng zusammen. Der Kontakt zu Schulsozial­arbeitern und Streetworkern wird ebenfalls gepflegt.

Christine Schmitz, Koordinatorin im Haus des Jugendrechts in Trier erklärt, dass es nicht in erster Linie darum gehe, Macht zu demonstrieren: „Wir treten in Beziehung mit den Jugendlichen.“ Christoph Schuh, Leiter des Sachgebiets Jugendkriminalität bei der Polizeidirektion Trier, hat sein Büro ebenfalls im HdJ. Sein Zuständigkeitsbereich bearbeitet alle Delikte mit Tatverdächtigen unter 21 Jahre oder mit minderjährigen Opfern. Wenn Tatbegehung oder Täterbeschreibung darauf hindeuten, dass Jugendliche in Betracht kommen, übernimmt er genauso wie bei Taten im Zusammenhang mit Schulen.



ArbeitsweiseSo kann die Polizei anders als bei Erwachsenen an die Fälle herangehen. Verkürzte Verfahren gebe es nie bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, betont Schuh. Verdächtige werden immer angehört. Im Mittelpunkt stehe nicht die Tat, sondern der Täter. Markus Heinz, Vertreter der Bundespolizei im HdJ, betont, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Jugendlichen sei. Es gehe darum, die Ursachen für das Fehlverhalten zu erforschen. Die Ermittler drohen nicht mit Sanktionen, sondern fragen nach Zusammenhängen. Sie versuchen, den Verdächtigen kennenzulernen, etwas über sein Umfeld, sein Leben und seine Motivation zu erfahren.