Nahverkehr : Nahverkehr im Land wird neu aufgestellt

Mainz Der Nahverkehr in Rheinland-Pfalz soll neu aufgestellt werden. Das Kabinett beschloss dazu am Dienstag ein neues Gesetz. Demnach soll Nahverkehr zu einer kommunalen Pflichtaufgabe werden.

Damit wären die Städte und Kreise im Land einerseits verpflichtet ein über den Schülerverkehr hinausgehendes Angebot an Bus- und Bahnverkehr vorzuhalten. Andererseits verpflichtet sich die Land damit, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen, um den Nahverkehr auszubauen.

Der Gesetzentwurf gehe nun in die öffentliche Anhörung, erklärte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Dabei könnten sich etwa Verbünde und Kommunen dazu äußern. Anschließend beschäftigt sich der Landtag damit. Gegen Jahresende könnte das Plenum darüber entscheiden.

Bislang ist der ÖPNV in Rheinland-Pfalz mit Ausnahme der Beförderung von Schülern eine freiwillige Leistung der Kommunen. Angesichts der hohen Schulden vieler Städte und Kreise haben diese wenig Spielraum, das ÖPNV-Angebot auszubauen, denn die kommunale Finanzaufsicht prüft damit zusammenhängende Ausgaben genau und kann diese deckeln.

Unter anderem die Oberbürgermeister der fünf größten Städte von Rheinland-Pfalz hatten sich im vergangenen Jahr an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gewandt und betont, für mehr Lebensqualität sei weniger Individualverkehr in den Innenstädten nötig. Das wiederum macht eine Stärkung des ÖPNV nötig. Prominente Vertreter des Städtetages hatten sich im vergangenen August konkret dafür ausgesprochen, den ÖPNV zur Pflichtaufgabe aufzuwerten.

Entsprechend begrüßte der Städtetag nun die „Aufwertung des ÖPNV zur Pflichtaufgabe“. „Der Entwurf ist ein großer Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Nahverkehr. Künftig ist die Leistungsfähigkeit städtischer Mobilität nicht mehr allein von der Kassenlage der Kommunen abhängig“, sagte der Vorsitzende und Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). „Das Land steigt stärker in die Finanzierung des ÖPNV ein. Das ist richtig und wichtig.“ Wegen des wachsenden Zuzugs in Städte und der zunehmenden Pendlerströme aus den Umland sei es dringender denn je, Mobilität auszubauen.

Das Ministerium teilte mit, das Nahverkehrsgesetz ändere Finanzierungsvolumina zunächst nicht, es bringe nicht automatisch höhere Ausgaben. Das Land zahle jährlich fast 500 Millionen für das ÖPNV-Angebot, das bleibe erstmal auch so. Der verkehrspolitische Sprecher der oppositionellen AfD-Fraktion, Jan Bollinger, sagte, es sei zu unterstützen, dass der ÖPNV zur Pflichtaufgabe werde. Das Land müsse die Kommunen dabei aber finanziell unterstützen.

Die Standards, ab wann die künftige Pflichtaufgabe ÖPNV erfüllt ist, sollen in einem zweiten Schritt in einem Landesnahverkehrsplan festgelegt werden. An dessen Entwicklung sollen die Aufgabenträger - Städte und kreisfreie Städte - mitarbeiten. Diese sollen auch selbst entscheiden können, ob sie das Verkehrsangebot ergänzen möchten.