Rassistische Nachrichten Nazisymbole in Whatsapp-Chats: Maßnahmen gegen 49 Polizisten in Rheinland-Pfalz

Sie sollen unter anderem Nazisymbole wie Hakenkreuze in Whatsapp-Gruppen verschickt haben. Die Nachrichten, die auch von rheinland-pfälzischen Polizisten stammten, wurden nach einer Untersuchung als rassistisch, antisemitisch, sexistisch und behindertenfeindlich bezeichnet. Darüber hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) erstmals im November vergangenen Jahres die Öffentlichkeit informiert. Gegen vier Polizisten, die sich aktiv an den Chats beteiligt haben, leitete das Innenministerium Disziplinarverfahren ein. Ein Beamter wurde bereits zum Jahresende aus dem Dienst entlassen. Nun hat der SPD-Politiker in einer Sitzung des Innenausschusses weitere Details bekanntgegeben.