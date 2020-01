Trierweiler/Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer verbietet die berüchtigte Gruppe „Combat 18“. Ermittler sichern bei Razzien in sechs Bundesländern zahlreiche Beweismittel.

Seit Monaten wird das Bundesinnenministerium gedrängt, die bundesweit und offenbar auch in der Region Trier aktive Neonazi-Gruppe „Combat 18“ zu verbieten. Stets hieß es, ein Verbot müsse gut vorbereitet sein, damit es vor Gericht Bestand habe. Am Donnerstag war es soweit: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat das Verbot erlassen.

Im Anschluss gab es bundesweit Durchsuchungen, darunter auch eine in Rheinland-Pfalz: Im nördlich von Trier gelegenen Trierweiler wurde nach Informationen unserer Zeitung am frühen Donnerstagmorgen die Wohnung eines mutmaßlichen Neonazis durchsucht. Die zehn Ermittler stellten Handys, Speichermedien, CDs, rechtsextreme Symbole und Kleidungsstücke sicher, wie ein Sprecher des Mainzer Innenministeriums sagte.

Deutschlandweit gab es Durchsuchungen in sechs Bundesländern, neben Rheinland-Pfalz auch in Thüringen, Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkte der Aktion waren Thüringen und NRW. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden richtet sich die Vereinigung gegen die verfassungsmäßige Ordnung, „da sie mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist“.

Der mutmaßliche Rädelsführer Stanley R., der als wichtige Figur der Szene gilt, wurde den Angaben zufolge von der Polizei in Thüringen an seinem Arbeitsplatz angetroffen und zu seiner Wohnung gebracht, die durchsucht wurde.

Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood and Honour“ (Blut und Ehre). Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv.