Unnütze Mehrkosten : Nervige Bonpflicht - Wer muss die Zettel ausgeben? - Welche Konsequenzen warten bei Verstößen?

Derzeit sammeln Verbraucher mit jedem Einkauf Kassenbelege. Muss das so sein? Entgegennehmen oder gar mitnehmen muss die Bons eigentlich niemand. „Es besteht nur die Pflicht zur Ausgabe eines Belegs und die Pflicht, diesen unmittelbar zur Verfügung zu stellen“, erklärt eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums. „Eine Pflicht zur Annahme des Belegs durch den Kunden sowie zur Aufbewahrung besteht nicht.“ Verbraucher dürfen den Zettel also einfach liegenlassen. Einige Geschäfte bieten ihren Kunden an, den Beleg aufs Handy zu schicken oder ihn an der Kasse per Handy einzuscannen.