TV-Telefonaktion : Alls rund um Netzhautablösung: Heute können Sie Fragen stellen

Trier Von 17 bis 19 Uhr sind unsere Experten heute am Telefon erreichbar.

Wie kündigt sich eine Netzhautablösung an? Wann sollte man zum Arzt gehen? Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es? Wodurch kann sich die Netzhaut ablösen? Sind Kurz- oder Weitsichtige gefährdeter, daran zu erkranken? Kann man vorbeugend etwas tun, damit es erst gar nicht zu diesem schweren Augenleiden kommt?

Dies sind beispielhafte Fragen. Was möchten Sie von den Fachärzten für Augenheilkunde wissen? Am heutigen Mittwoch bietet der Trierische Volksfreund seinen Leserinnen und Lesern wieder einen speziellen Service: Von 17 bis 19 Uhr können Sie persönlich am TV-Gesundheitstelefon mit Medizinern rund um das Thema Netzhautablösung sprechen: