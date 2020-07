Corona : Kneipen dürfen wieder uneingeschränkt öffnen

In der Gastronomie gelten keinen Sperrzeiten mehr. Foto: dpa Foto: dpa/Christian Charisius

Trier Rheinland-Pfalz lockert weiter: Die Sperrzeiten in der Gastronomie entfallen, an der Theke darf wieder getrunken werden und Sport ist wieder in größeren Gruppen erlaubt.

Kneipen und Restaurants in Rheinland-Pfalz dürfen wieder uneingeschränkt öffnen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Sperrzeiten von 5 bis 24 Uhr entfallen. Kneipengäste dürfen nun auch wieder an der Theke sitzen und dort bedient werden. Damit werden weitere Corona bedingte Beschränkungen in der Gastronomie gelockert.

Auch im Sport gibt es weitere Lockerungen. Laut Innenministerium ist das gemeinsame sportliche Training und der Wettkampf in festen Kleingruppen von insgesamt bis zu 30 Personen ab Mittwoch wieder erlaubt. Damit könnte beispielsweise die Saisonvorbereitung und der Spielbetrieb in den Ballsportarten wie Fußball, Handball und Volleyball wieder durchgeführt werden.