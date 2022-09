Pandemie : Bundestag beschließt neue Corona-Regeln - Droht nun ein Flickenteppich?

Foto: dpa/Marijan Murat

Trier/Berlin Der Bundestag hat die Corona-Regeln für Herbst und Winter beschlossen. Ab Oktober sind FFP2-Masken in Fernzügen, Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen Pflicht. In Flugzeugen gibt es aber keine Maskenpflicht mehr. Derweil ist die Corona-Lage in der Region entspannt.