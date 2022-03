Neue Corona-Regeln ab Freitag : Gesundheitsminister Clemens Hoch zu neuen Corona-Regeln: „Wir gehen einen großen Schritt Richtung Normalität“

„Wir haben die Lage in Rheinland-Pfalz unter Kontrolle“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch am Mittwoch. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat am Mittwoch in Mainz die neue Corona-Verordnung vorgestellt. Erleichterungen gibt es für Ungeimpfte, in Clubs und bei der Maskenpflicht. Hoch gab auch einen Ausblick auf die Zeit nach dem 20. März.