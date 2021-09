Corona : Begrenzter Zutritt für Ungeimpfte - Was sich alles ab Sonntag ändert

Ein Schülerin zeigt in einer Klasse ihren negativen Corona-Schnelltest. Test werden auch zukünftig wichtig bleiben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Rheinland-Pfalz erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Mit der neuen Corona-Verordnung können sie ohne negativen Test kaum noch am öffentlichen Leben teilnehmen – und das auch nur in begrenzter Zahl. Was sich alles ab Sonntag ändert.