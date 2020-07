Gesundheit : Zu viele Neuinfektionen: Luxemburg verbietet größere Partys

In Luxemburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegen. Foto: dpa Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Luxemburg Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen in Luxemburg wieder deutlich gestiegen ist, sollen einige der Lockerungen aufgehoben werden. Partys mit mehr als 20 Personen werden wieder verboten.

Man wolle den Menschen weiter vertrauen, sagte Premierminister Xavier Bettel soeben in Luxemburg. Vielerorts auch in der Gastronomie würde sich nicht mehr an Regeln gehalten. Bettel sprach von Parties mit mehreren hundert Teilnehmern. Genau dort, wo sich Menschen nicht an Regeln hielten, stiegen die Infektionszahlen. „Wir müssen aufpassen“, mahnte der Premierminister. Partys mit mehr als 20 Personen sollen verboten werden. Auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll weiterhin gelten.