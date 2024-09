Kein Gläschen am Abend mehr Wein- und Oktoberfeste ohne Alkohol? Eine neue Ernährungs-Empfehlung sorgt für heftige Kritik

Die größeren Weinfeste in der Region sind vorbei. Die Oktoberfeste stehen in den Startlöchern. Alles Feste, bei denen nicht nur Sprudel und alkoholfreie Varianten von Wein und Bier getrunken werden. Geht es aber nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) mit Sitz in Bonn, dann sollte man auch beim Feiern auf Alkohol verzichten. Sie empfiehlt: am besten null Promille. Es gebe keine risikofreie Menge für einen unbedenklichen Konsum, heißt es in einem Positionspapier der Gesellschaft. „Selbst geringe Mengen können das Risiko für verschiedenste Krankheiten erhöhen und damit die Gesundheit gefährden.“