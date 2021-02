Kostenpflichtiger Inhalt: 26-Jähriger stirbt : Neue Erkenntnisse zu tödlichem Flugzeug-Absturz in der Eifel: Kein Zusammenstoß mit Windrädern (Fotos/Video)

Foto: TV/Andreas Sommer

Trier Über den Absturz eines Kleinflugzeugs am Freitagmittag in der Eifel gibt es neue Erkenntnisse. Die Maschine war auf dem Rückflug von einem Wartungstermin in Belgien.