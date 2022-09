Kriminalität : Rundherum Kameras und Sensoren: Wie Anschläge auf Blitzeranhänger verhindert werden sollen

Ein zerstörter Blitzeranhänger an der B51 nahe Meckel. Unbekannte hatten den Anhänger in Brand gesetzt. Foto: TV/Florian Blaes

Mainz Jedes Jahr gibt es Dutzende Attacken auf neben den Straßen abgestellte Blitzeranhänger. Der Schaden geht allein in Rheinland-Pfalz in die Hunderttausende. Jetzt sind alle Trailer rundherum gesichert. Aber hilft das auch?

Die an Autobahnen und Bundesstraßen aufgestellten Blitzeranhänger sind in Rheinland-Pfalz weiter beliebtes Ziel von Angriffen. Bis August wurden in diesem Jahr bereits zehn Anschläge auf sogenannte Enforcement-Trailer registriert. Vor zwei Jahren gab es insgesamt 24 Anschläge auf Blitzeranhänger, im Jahr zuvor waren es sogar 26. Das geht aus unserer Redaktion vorliegenden Zahlen des Mainzer Innenministeriums hervor. Dabei beträgt der angerichtete Sachschaden in jedem Jahr mehrere Hunderttausend Euro. Ein Betrag, der sich – gemessen an den millionenschweren Einnahmen durch geblitzte Raser – zwar in Grenzen hält. Doch den meist unbekannten Verursachern wollen die Behörden jetzt eher auf die Schliche kommen.