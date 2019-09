Abfall: Neue Müllgebühren unter Dach und Fach - Für die meisten wird's teurer

Trier Im neuen Jahr wird die Abfallentsorgung für die meisten Verbraucher teurer. Aber wer weniger Müll produziert, zahlt ab dann auch weniger.

Die neuen Müllgebühren sind endgültig unter Dach und Fach. Der Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) hat am Dienstagabend der neuen Gebührensatzung erwartungsgemäß zugestimmt. Damit ändern sich zum 1. Januar in der gesamten Region die Müllgebühren. Zudem wird die Abfuhr vereinheitlicht.

Die Abstimmung im ART-Zweckverband war reine Formsache, weil zuvor die vier Kreistage und der Trierer Stadtrat mehrheitlich für das neue Modell gestimmt hatten. Kuriosum am Rande: Vulkaneifelvertreter Thomas Regnery (SPD) gab zu Protokoll, dass er gegen das neue Müllkonzept sei, weil er es nicht für überzeugend halte. Seine Ablehnung war am Ende aber nur eine Randnotiz, weil sich auch der Vulkaneifelkreis zuvor mehrheitlich für das neue Konzept ausgesprochen hatte.

Mit einer groß angelegten Kampagne will der Zweckverband jetzt in der gesamten Region über die neue Gebührenstruktur informieren. Dazu gehört eine neu gestaltete ART-App und Informationsveranstaltungen vor Ort. Bis Ende Oktober bekommt auch jeder Haushalt einen kostenlosen Gebührenrechner, mit dem einfach ausgerechnet werden kann, wer wann was bezahlen muss.