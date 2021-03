Katholische Kirche : Wer künftig im Kloster Himmerod lebt

Trier Seit Donnerstag ist klar: Für die von den Mönchen verlassene Eifeler Abtei Himmerod gibt es eine neue Verwendung. Künftig soll in dem Klosterkomplex ein Jugendhaus mit 200 Betten untergebracht werden. Zukunftsträchtig, sagen die einen, mal abwarten, sagen die anderen. Ein Konflikt scheint programmiert.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hatte am Donnerstag bekanntgegeben, das ehemalige Zisterzienserkloster in ein Jugendhaus des Bistums mit 200 Betten umzubauen. In den nächsten Jahren sollen demnach 15 Millionen Euro in die Eifeler Abtei investiert werden.

Auch der Förderverein begrüßte die Bistumspläne zur Stärkung Himmerods. „Gleichzeitig bedauern wir natürlich, das Institutionen der kirchlichen Jugendpastorale im Bistum Trier verlorengehen werden“, sagte Vorsitzender Thomas Simon. Er sprach sich zugleich dafür aus, den Förderverein deutlich stärker in die Planungen einzubinden – „auf Augenhöhe mit dem Bistum“. So werde der Verein etwa die pastorale und Gästearbeit Pater Stephans weiter unterstützen und ausbauen.

In diesem Punkt dürften allerdings Reibereien mit dem Bistum programmiert sein. Der Trierer Bischof war am Donnerstag hörbar auf Distanz zu dem letzten in Himmerod verbliebenen Zisterziensermönch gegangen. Auf Anfrage von volksfreund.de über die Zukunft des 86-Jährigen hatte Ackermann gesagt, Pater Stephan dürfe in Himmerod bleiben, „aber auf ihn und sein Konzept ist nicht die Zukunft von Himmerod zu bauen“. Weil der Mönch sich nach der Auflösung des Konvents geweigert hatte, Himmerod zu verlassen und in ein anderes Kloster umzuziehen, sagte der Bischof: Klösterlicher Gehorsam gehöre nicht zu den Stärken Pater Stephans.