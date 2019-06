Straßen : Neue Vorschriften führen zu mehr Straßensperrungen

Trier Landesbetrieb Mobilität beklagt zunehmende Respektlosigkeit von Autofahrern gegenüber Bauarbeitern. Sicherheitsanforderungen sind gestiegen.

Sommerzeit ist Bauzeit auf den Straßen. Auch in der Region wird derzeit vielerorts gebaggert, gebuddelt und geteert. Das bedeutet oftmals, dass Straßen komplett gesperrt werden. Wie etwa laut dem zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) nächste Woche Montag und Dienstag die Kreisstraße 23 von Newel bis Kreuzer Berg (Trier-Saarburg). Asphaltarbeiten machten die Vollsperrung notwendig, heißt es beim LBM. Drei Wochen soll die K 16 in Mehren (Vulkaneifel) gesperrt sein. Für voraussichtlich sechs Monate gibt es Behinderungen auf der A 1 zwischen Salmtal und dem Autobahnkreuz Wittlich wegen Brücken- und Fahrbahnerneuerung.

Viele Autofahrer fühlen sich durch die Baustellen und Vollsperrungen genervt. Und immer mehr machen ihrem Ärger laut LBM auch Luft. Etwa indem sie die Arbeiter auf den Baustellen beleidigten, auf übelste Weise beschimpften oder respektlos behandelten. „Zudem werden oft die baustellenbedingten Absperrungen und Ampeln ignoriert“, berichtet Hans-Michael Bartnick vom LBM Trier. Dadurch riskierten die rücksichtslosen Autofahrer nicht nur Schäden am eigenen Auto, auch nähmen sie die Gefährdung der Arbeiter billigend in Kauf. Die genervten Autofahrer sollten bedenken, so Bartnick, „dass Straßenbauarbeiten kein Selbstzweck sind, sondern ausschließlich zugunsten der Verkehrsteilnehmer ausgeführt werden“.