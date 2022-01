Nach einer Woche wieder „frei“ : Quarantäne wird verkürzt - Hier sind die neuen Corona-Regeln

Trier Regionale Unternehmen begrüßen die neuesten Beschlüsse zu den Corona-Regeln. Indess steigen die Corona-Zahlen deutlich. Alle Neuerungen im Überblick:

Wer sich mit Corona infiziert, muss künftig nicht mehr so lange in Quarantäne. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister der Länder. Nach sieben Tagen sollen sich Infizierte und ungeimpfte Kontaktpersonen mit einem PCR-Test aus einer Isolation oder Quarantäne „freitesten“ können. Geimpfte Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne. Nach zehn Tagen soll die Absonderung auch ohne Test enden. Infizierte Beschäftigte der kritischen Infrastruktur etwa in Kliniken, Pflegeheimen oder bei der Polizei dürfen ebenfalls nach sieben Tagen mit PCR-Test aus der Isolation. Schüler , die Kontakt zu einem Infizierten hatten, sollen sich nach fünf Tagen „freitesten“ können.

Wirtschaft zufrieden mit neuen Corona-Regeln

Bei der regionalen Wirtschaft stößt die Verkürzung von Quarantänezeiten auf Zustimmung. Damit würden Produktionsausfälle sowie Störungen von Betriebsabläufen vermieden, sagt Sabien Plate-Betz, Geschäftsführerin der Vereinigung Trierer Unternehmer (VTU). „Allerdings muss die Verkürzung der Quarantäne auch aus medizinischer Sicht vertretbar sein. Es hilft den Unternehmen nicht, wenn durch die Verkürzung der Quarantäne die Gefahr einer Ausbreitung der Pandemie in den Betrieben zunimmt.“ Nach zweijährigem Pandemiegeschehen seien die Unternehmen durchaus in der Lage, auch mit massenweisen Infektionen umzugehen, so die VTU-Chefin.

Inzidenzen steigen in der Region auf über 200

Die Infektionen durch die Omikron-Variante scheinen auch in der Region an Fahrt zu gewinnen. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Mittwoch insgesamt 334 neue Fälle für die vier Landkreise und die Stadt Trier. Die Inzidenzen in Trier, der Vulkaneifel und in Bernkastel-Wittlich liegen wieder über 200. Landesweit wurden 2467 Neuinfektionen registriert, am Dienstag war Omikron bereits für fast die Hälfte der Fälle verantwortlich. Allerdings sinkt die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie hoch der Anteil der Covid-Patienten in den Kliniken ist, auf 2,3. Laut Intensivregister wurden am Mittwoch in der Region fünf Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt.