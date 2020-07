Diplomatie : Neuer Botschafter in Luxemburg

Luxemburg Der Jurist Ullrich Klöckner wird neuer deutscher Botschafter in Luxemburg. Das verriet der scheidende Botschafter Heinrich Kreft dem Luxemburger Wort. Klöckner leitet nach Stationen in Manila, Washington und Tokio derzeit die deutsche Botschaft in Karthum (Sudan).