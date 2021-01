Parteien : Neuer CDU-Vorsitzender Laschet: Reaktionen von Parteifreunden aus Rheinland-Pfalz

Trier/Mainz Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet wird neuer CDU-Vorsitzender. Er setzte sich am Samstag beim digitalen Bundesparteitag im zweiten Wahlgang durch. Das sagen Parteifreunde aus Rheinland-Pfalz.

Christian Baldauf, rheinland-pfälzischer CDU-Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzender: „Herzlichen Glückwunsch an Armin Laschet. Ich bedanke mich auch bei Friedrich Merz und Norbert Röttgen für den engagierten Wettstreit. Armin Laschet kann Menschen zusammenführen, das zeigt er als Ministerpräsident in NRW. Seine Rede hat dies ausgestrahlt, in die Partei hinein. Diese Fähigkeit zur Nähe braucht die CDU, um geschlossen, als moderne Volkspartei in das Superwahljahr mit Landtagswahlen und die Bundestagswahl zu ziehen. Jetzt steht noch die Briefwahl an. CDU und CSU werden danach in aller Ruhe gemeinsam über die Frage der Kanzlerkandidatur entscheiden.“