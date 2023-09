Corona Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder: Wer soll sich jetzt impfen lassen?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder an. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldete am Donnerstag „eine stark zunehmende Anzahl“ von 484 Fällen innerhalb Woche. In der Region wurden in dem Zeitraum 51 neue Corona-Infektionen registriert. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz ist von 6,4 auf 9,9 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Stark zugenommen hat laut Lua auch die Zahl der Corona positiven Patienten in den Kliniken, deren Zahl ist innerhalb einer Woche um 170 gestiegen. Doch nur wenige von ihnen müssten wegen Covid auf Intensivstationen behandelt werden. Am Freitag gab es laut Intensivregister in Rheinland-Pfalz zwölf positiv auf Corona getestete Patienten auf Intensivstationen, in der Region waren es zwei.