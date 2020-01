Metz Den Großteil der Schulden, die insgesamt 53 Millionen Euro betragen, tilgt ein Pariser Investor und alle Angestellten werden übernommen: Das Landgericht in Metz hat gestern die Zukunft des zuletzt stark kritisierten Zoos von Amnéville geregelt.

Laut den Berichten von France Bleu Lorraine sollen unter anderem illegale Tierbestattungen auf dem Zoogelände stattgefunden haben, regelmäßig Abwasser aus Tiergehegen in den umgebenden Wald geleitet worden und finanzielle Ungereimtheiten aufgetreten sein. Die ehemaligen Angestellten berichteten im Detail auch davon, dass Eisbär Olaf nach seinem Ableben auf einer Mülldeponie entsorgt werden sollte und das Wasserbecken der Seelöwen derart stark gechlort wurde, dass sich einige der Tiere Augenerkrankungen zuzogen. In der Folge waren 120 Zoomitarbeiter vor das Arbeitsgericht gezogen.

Dominik Zwerger, Generaldirektor von Prudentia Capital, weist jedoch vor allem die Vorwürfe gegen Zoodirektor Louis zurück. „Ohne ihn gäbe es den Zoo nicht, er hat eine exzellente Kompetenz und ist eine Referenz für Tierbetreuung in Frankreich.“ Louis habe sich sehr transparent gegeben und man sei geschockt gewesen über die Berichterstattung in den Medien. „Diese Unwahrheiten sind gesteuert von einer kleinen Gruppe von ehemaligen Mitarbeitern und lokalen Unternehmern, die den Zoo in der Liquidation sehen wollten, um ihn selbst zu führen“, erklärt Zwerger. Er räumte aber auch ein, dass das Management verbessert werden müsse. Die Vermögensverwertungsgesellschaft will den Tierpark mit Louis – der nicht mehr als Generaldirektor agieren, aber Teil der Direktion bleiben soll – nun weiter modernisieren, und das finanzielle Management übernehmen.