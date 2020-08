Pflege : Neues Gesetz: Neuwahl der Pflegekammer vorerst ausgesetzt

Trier Auf den ersten Blick wird nicht ersichtlich was sich hinter dem Tagesordnungspunkt verbirgt. „Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes“ lautete die sperrige Überschrift über einem Thema, über das der Landrat gestern debattiert hat.

In dem von CDU, SPD, FDP und Grünen vorgelegten Gesetzentwurf geht es darum, die Amtszeit der gewählten Gremien der Heilberufe-Kammern bis 31. Dezember 2021 zu verlängern. Hintergrund der fraktionsübergreifenden Initiative ist die Corona-Pandemie. Dadurch könne die „ordnungsgemäße Durchführung der Wahl neuer Kammerorgane“ nicht sichergestellt werden, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfes.

Betroffen von der Neuregelung sind alle Kammern in Rheinland-Pfalz, die Heilberufe vertreten, also Ärztekammer, Zahnärztekammer, Psychotherapeutenkammer und auch die Pflegekammer. Und genau dort regt sich heftiger Protest gegen die Entscheidung, die Wahl der Vertreterversammlung erneut zu verschieben. Ursprünglich war dieses für November diesen Jahres geplant. Aufgrund der Pandemie wurde der Termin dann zunächst auf April 2021 verschoben. „Wir befürchten, dass bei Beibehaltung des jetzigen Wahltermins, insbesondere die Pflegefachpersonen aus der ambulanten Pflege und der stationären Altenpflege, aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie erheblich benachteiligt wären“, begründet Benjamin Henze, Sprecher der Landespflegekammer, warum der Vorstand die Gesetzesinitiative begrüßt. Würde an dem Wahltermin festgehalten, würde vor allem die in Krankenhäusern angestellten Pfleger davon profitieren, da diese vor Ort ihre Stimme abgegeben könnten. „Dies kann nicht unsere Unterstützung finden“, sagt Henze. Außerdem erinnert er an „die systemrelevante Rolle unseres Berufsstandes“. „Wir können es nicht riskieren, mitten in drohenden Infektionswellen, die Berufsangehörigen und auch die zu Versorgenden, einem unnötigen Risiko auszusetzen.“