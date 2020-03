Service : Newsletter: Hier gibt es das tägliche Update zum Kampf gegen das Coronavirus (Teil 2)

Auch am heutigen Donnerstag resümiert TV-Chefredakteur Thomas Roth in seinem Corona-Newsletter wieder die wichtigsten Nachrichten des Tages. Melden Sie sich jetzt für den täglichen Newsletter an.

Wieder einmal starte ich mit den neuesten Zahlen und noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass diese sich sehr schnell ändern und nicht immer den aktuellen Stand wiedergeben können. Stand heute 18 Uhr gibt es in der Region Trier 98 bekannte Infizierte (Trier: 12, Kreis Bernkastel-Wittlich: 16, Eifelkreis Bitburg-Prüm: 31, Kreis Trier-Saarburg: 19, Vulkaneifelkreis: 20). In Luxemburg gibt es 335 bekannte Fälle, im Saarland 224 Fälle. Noch einmal zur Erläuterung: Die Zahlen steigen teils deutlich an und mancher sorgt sich, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen. Es ist aber zu bedenken: Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit, sowie die Zeit der Testauswertung sorgen dafür, dass die Daten immer die Situation vor sechs bis 10 Tagen zeigen. Wir wissen also vieles schlichtweg nicht – und das soll keineswegs eine Entwarnung sein. Eine traurige Nachricht gab es heute ebenso: Eine Frau (84) aus dem Westerwaldkreis war die erste Rheinland-Pfälzerin, die mit dem neuen Virus infiziert war und gestorben ist. Durchaus wissenswert zur Einordnung: Ob sie an den unmittelbaren Folgen der Covid-19-Krankheit gestorben ist, ist bisher nicht bekannt. Wichtig ist mir: Wir sollten einerseits realistisch sein, wenn es darum geht, etwa das Alter der Opfer in den Blick zu nehmen. Wir sollten aber andererseits dafür kämpfen, dass Alt und Jung sich gegenseitig respektieren. Zudem: Es gibt Jüngere, die schwere Lungenerkrankungen haben und zur Risikogruppe zählen. Und es gibt Ältere, die möglicherweise fit sind und auch die neue Krankheit problemlos überstehen würden. Das Problem, selbst für Egoisten: Absolute Sicherheit gibt es für niemanden. Daher ist es nun einmal derzeit am sichersten, auf Distanz zu gehen, wo immer es möglich ist.