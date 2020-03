Service : Newsletter: Hier gibt es das tägliche Update zum Kampf gegen das Coronavirus (Teil 6)

Foto: TV/Friedemann Vetter

In seinem kostenfreien Newsletter fasst Volksfreund-Chefredakteur Thomas Roth täglich die wichtigsten Nachrichten des Tages zum Thema Corona zusammen.



Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Nachricht über Angela Merkels Quarantäne wäre im Normalfall eine riesige gewesen. Gestern als das Kontaktverbot für ganz Deutschland verkündet wurde, war es eher ein Nebenaspekt. Heute gab es übrigens das erste Testergebnis: negativ. Die Kanzlerin wird also weiter aus der Quarantäne die Geschäfte führen und ist damit wie viele andere Deutsche nun zu Hause tätig. Diese und andere aktuelle Nachrichten zum Kampf gegen das Coronavirus können Sie bei uns immer hier in unserem Live-Blog nachlesen.

Haben Sie Angst, sich mit der neuen Art des Coronavirus angesteckt zu haben? Was ist zurzeit besonders zu beachten? Wie kann ich mich schützen? Wenn Sie diese oder ähnliche Fragen haben, bieten wir Ihnen morgen einen speziellen Service. Von 17 bis 19 Uhr können Sie am Dienstag mit Experten aus dem Trierer Brüderkrankenhaus, dem Klinikum Mutterhaus und dem Trierer Laborunternehmen Synlab sprechen. Stellen Sie Ihre Fragen rund um das Thema Coronavirus, damit Sie für sich und für andere mehr Klarheit und Hilfe bekommen. Alles zur Telefonaktion lesen Sie hier. Die Namen aller Anrufer bleiben selbstverständlich anonym, wir wollen aber die wichtigsten Fragen und Antworten veröffentlichen.

An das neue Kontaktverbot müssen sich alle gewöhnen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass dies immer besser gelingt. Selten standen Regeln so im Vordergrund wie in diesen Tagen. Übrigens ist es wichtig, dass diese an einer anderen Stelle ebenfalls eingehalten werden. Es ist verständlich, dass viele gerne den Test auf Sars-CoV-2 machen würden. Aber: Derzeit sind die Kapazitäten begrenzt und daher ist es absolut notwendig, dass zunächst diejenigen getestet werden, bei denen eine Gefährdung wahrscheinlich ist. In unserem Service-Artikel für die gesamte Region erfahren Sie, wohin Sie sich wenden können, wenn Sie fürchten, sich angesteckt zu haben und welche Fragen Sie schon vorab beantworten sollten. Hier erfahren Sie auch mehr über das neue Drive-in-Labor in Wittlich sowie über Termine in Körperich und Daleiden im Eifelkreis.

Bei den Zahlen zu den gemeldeten Infizierten gibt es heute Abend folgenden Stand: Es gibt in der Region Trier 155 bekannte Fälle (Trier: 20, Kreis Bernkastel-Wittlich: 24, Eifelkreis Bitburg-Prüm: 48, Kreis Trier-Saarburg: 33, Vulkaneifelkreis: 30). In Luxemburg gibt es 875 bekannte Fälle, im Saarland sind es 403. Wie immer sind die Zahlen durchaus noch mit der gebotenen Distanz zu interpretieren. Ja, der Anstieg ist in unserer Region insgesamt noch relativ gering. Aber: Es kann durchaus sein, dass noch viele Testergebnisse ausstehen – die Labore kommen mit der Arbeit kaum nach.

Glücklicherweise können wir von den 155 Fällen vier abziehen, im Eifelkreis gelten drei Menschen als geheilt und im Kreis Bernkastel-Wittlich gibt es ebenfalls eine solche positive Nachricht. Falls Sie sich über Abweichungen wundern: Versehentlich hatte der Eifelkreis gestern vier und nicht drei Menschen als komplett erholt gemeldet – so etwas kann gerade in solchen Zeiten schlichtweg passieren.

Heute gab es zumindest eine vorsichtig positive Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Nach deren Einschätzung habe sich die Kurve der Neuinfektionen vermutlich etwas abgeflacht. Allerdings: Auch die Experten wollten noch weitere Daten abwarten und wiesen auf verspätete Meldungen nach einem Wochenende hin. Und: Dies ist keineswegs eine Entwarnung. Die Fälle werden weiter zunehmen, unser Gesundheitssystem steht noch vor der großen Bewährungsprobe. Dennoch: Es ist zumindest ein Hinweis, dass die eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen.

Wir sollten uns derzeit eines bewusst machen. Der Blick in Länder wie Italien und Spanien zeigt, wie groß die Herausforderungen werden können, wenn wir nicht reagieren und schlecht vorbereitet sind. Dort sind Ärzte und Pfleger in mancher Region am Ende ihrer Kräfte. Dasselbe droht in Frankreich, gerade in der Grenzregion Grand Est. Es ist deshalb gut und richtig, dass wir Patienten aus Frankreich aufnehmen. Manch einer schreit gerade schon auf, wir müssten uns doch selbst erst einmal schützen. Doch erstens ist dies selbstverständlich richtig und im Blick. Und zweitens kann und darf die Solidarität nicht enden, wenn eine Notsituation eintritt. Im Saarland etwa arbeiten tausende Franzosen, sie halten die Wirtschaft mit am Laufen. Es ist nicht nur deswegen richtig, dass Deutschland ebenso wie Luxemburg so lange es selbst noch möglich ist, Hilfe anbietet.

In der Redaktion haben wir uns heute über den Anruf einer Leserin gefreut. Sie bedankte sich bei uns dafür, dass wir auf unseren Serviceseiten in der Zeitung so viele schöne Bilder zeigen – diese würden sie aufmuntern. Wir wollen Ihnen gerne ein Lächeln schenken, egal ob Sie unsere gedruckte Zeitung lesen oder volksfreund.de. Daher haben wir uns noch etwas einfallen lassen: Sind Ihre Kinder oder Enkelkinder gerade besonders kreativ? Wir möchten fröhliche Kinderbilder zeigen. Gerne mit ein, zwei Sätzen dazu, was das Werk denn darstellt. Falls Ihre Kinder lieber basteln als malen: Immer her damit! Auch witzige Skulpturen oder sonstiges Bastelwerk zeigen wir gerne. Damit wollen wir anderen Eltern und Kindern Anregungen geben, was sich zu Hause alles machen lässt.

Schicken Sie uns daher gerne Fotos Ihrer Kinderbilder und Bastelwerke sowie Ihre Ideen für die Zeit zu Hause an unsere Mailadresse service@volksfreund.de Bitte Vor- und Nachname sowie Wohnort ebenfalls angeben. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!

Und noch etwas in unserer Rubrik Mutmacher. Helmut Leiendeckers fünf Gebote haben viele gesehen. Das Trierer Original fordert in einem Video auf: „Händ wäschen, 1,50 Meter Abstand haalen, bleif mim Aorsch dahemm!“. Nun soll daraus ein gemeinsames Video entstehen, an dem sich jeder beteiligen kann.

Ich bin gespannt, wer sich alles vor die Kamera wagt und wünsche Ihnen nun einen schönen Montagabend. Falls Sie erst heute dazu kommen: Hier finden Sie Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 und Teil 5 des Coronavirus-Newsletters. Anmeldungen zum Mail-Newsletter sind hier möglich.

Herzlichst,

Ihr Thomas Roth, Chefredakteur