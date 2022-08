Serie Sommer daheim! : Piesport

14.06.2022, Rheinland-Pfalz, Piesport: Tiefblau scheint die Mosel in Piesport am Morgen. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Harald Tittel

Die Heimat des „Goldtröpfchens“, einer Weinlage, die vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) mit der höchsten Klassifikationsstufe für trockene Weine ausgezeichnet wurde, die es vergeben kann.

Der Berghang über Piesport, der die Form eines Amphitheaters hat, soll schon zu Römerzeiten in Gedichten besungen worden sein. Vielleicht mehr als sonst wo an der Mosel: In Piesport dreht sich alles um Wein. Die Winzer unter den rund 2400 Einwohnern bewirtschaften ganze 23 Weingüter. Wer einen kleinen Rundumschlag ausprobieren möchte, dem ist der Weinbummel in Piesport zu empfehlen: Im Sommer werden samstags Menschen zu sechs Winzern geführt, um zwölf verschiedene Weine zu testen. Das kostet 18 Euro pro Person. Die Anmeldung läuft über die Tourist-Info unter Tel. 06507/2028.