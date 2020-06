Verbraucher : Niedrigere Mehrwertsteuer: Was ab Mittwoch alles günstiger wird

Niedrigere Mehrwertsteuer: Was ab Mittwoch alles günstiger wird

Trier Während die großen Lebensmittel-Discounter ihre Preise bereits gesenkt haben, ziehen jetzt weitere Bereiche nach. In der Gastronomie und im Bus- und Bahnverkehr sieht es jedoch anders aus.

Doch nicht überall werden die Verbraucher merken, dass die Mehrwertsteuer zeitlich befristet bis Ende des Jahres von 19 auf 16 und bei Dingen des täglichen Bedarfs wie etwa Lebensmitteln von sieben auf fünf Prozent gesenkt wird. Es steht Unternehmern und Händlern frei, die Steuerreduzierung an die Kunden weiterzugeben und die Preise zu senken.

Die meisten Handwerksbetriebe würden die Steuersenkung an die Kunden weitergeben, sagt Matthias Schwalbach von der Handwerkskammer. Entscheidend welcher Mehrwertsteuersatz etwa bei Handwerkerleistungen gilt, sei die Lieferung oder die Vollendung der beauftragten Leistung. Wurde also ein Auftrag vor dem 1. Juli erledigt, kommt die Rechnung aber erst nach diesem Datum, müssen die Kunden noch die höhere Mehrwertsteuer zahlen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen weist daraufhin, dass Verbraucher keinesfalls selbständig die Rechnung kürzen dürfen.

In der Gastronomie etwa sind Preisnachlässe eher nicht zu erwarten. Der rheinland-pfälzische Gastroverband Dehoga rief seine Mitgliedsbetriebe am Montag dazu auf, auf Preisreduzierungen zu verzichten. Die reduzierte Mehrwertsteuer kompensiere nicht die wegen der zahlreichen Auflagen zu erwartenden Umsatzausfälle, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann. Selbstverständlich müssten die coronabedingten Kostensteigerungen und Umsatzeinbußen in die Verkaufspreise einkalkuliert werden. Alles andere sei kaufmännisch fahrlässig, sagte Haumann unserer Zeitung.