Energie : Es fließt wieder Gas nach Deutschland – aber zu wenig

Trier Eine Trierer Expertin hält es für möglich, dass Russland die Gaslieferungen komplett stoppt. Das Land ruft zum Energiesparen auf. Ministerpräsidentin: Privathaushalte werden nicht im Kalten sitzen.

Erneut rief er Privatleute dazu auf, Energie zu sparen. So soll es Hausbesitzern künftig untersagt werden, private Pools mit Gas zu beheizen. Vorgesehen sind ferner ein „Heizungscheck“ sowie die Pflicht zum Austausch ineffizienter, ungesteuerter Heizungspumpen. Gleichzeitig sagte Habeck aber auch, dass es keine staatlichen Heiz-Kontrollen in Privathaushalten geben werde.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will den Gasverbrauch im Land um 15 Prozent verringern. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stellte ein Sofortprogramm mit Sparmaßnahmen für Landesverwaltung und Kommunen vor. Niemand müsse Angst haben, dass Gas in Privathaushalten abgeschaltet werde, versicherte die Regierungschefin. Sie sprach sich aber dafür aus, Haushalte mit geringen Einkommen zielgerichteter zu unterstützen.

„Uns steht ein harter Herbst und Winter bevor“, sagte Energieministerin Katrin Eder (Grüne). Um das Einsparziel zu erreichen, werde das Warmwasser in Gebäuden der Landesverwaltung in den Sommermonaten abgestellt, ebenso die Heizung. In den übrigen Monaten sollten automatische Abschaltungen aktiviert werden. Bei Klimaanlagen in den Gebäuden werde die Raumtemperatur erhöht. Beleuchtungen sollten nach Möglichkeit abgeschaltet werden.