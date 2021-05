Bildung in der Pandemie : Noch vor den Sommerferien soll es wieder normalen Unterricht geben

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Trier Bildungsministerin Stefanie Hubig hat einen Stufenplan für die Schulen vorgestellt. Nach den Pfingstferien bleibt es zunächst beim Wechselunterricht. Danach sollen alle Schüler wieder gleichzeitig unterrichtet werden.

Die letzten vier Wochen vor den Sommerferien sollen alle Schüler in Rheinland-Pfalz wieder täglich zur Schule gehen. Das kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag an. Bis dahin soll der Wechselunterricht – auch nach den am Freitag beginnenden Pfingstferien – erst einmal fortgesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht wieder ansteigt. „Wir sind in Rheinland-Pfalz auf einem sehr guten Weg, der uns allen Zuversicht bereiten sollte: Die Infektionszahlen gehen landesweit zurück“, sagte Hubig am Montag.

Lesen Sie auch Fragen und Antworten : Schrittweise zurück in den normalen Unterricht

Die landesweite Inzidenz sank zu Beginn der Woche auf 73, den niedrigsten Wert seit 20. März. Trotzdem setzt die Ministerin weiter auf Vorsicht. „Wir wissen heute nicht, wie sich die Situation nach den Pfingstferien genau darstellt“, schreibt sie in Briefen an Schulen und an Eltern. Nach den Ferien soll es daher in zwei Stufen zurück zum normalen Unterricht gehen. Der Wechselunterricht soll bis zum 18. Juni fortgesetzt werden. „Ab dem 21. Juni 2021 öffnen wir so viel wie möglich“, so Hubig. Von da an finde für alle Klassen- und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht statt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in den kreisfreien Städten und Landkreisen stabil unter 100 liege. „Alle Schülerinnen und Schüler können das Schuljahr bis zu den Sommerferien so gemeinsam abschließen.“ Steigt die Inzidenz wieder über 100, müssen die Schulen wieder in den Wechselunterricht zurückkehren. Ab einem Wert von 165 müssen alle Schüler wieder ins Homeschooling.

Die Testpflicht in den Schulen soll weiterhin bestehen bleiben. Genau wie die Maskenpflicht. Dadurch sei aus Sicht der Experten der Universitätsmedizin Mainz die vollständige Öffnung der Schulen auch möglich, sagt Hubig. Zudem sei ein Großteil der Lehrer mindestens einmal geimpft. Das zeigt sich auch an der Zahl der Infektionen. Am Montag galten 68 Lehrer im Land als infiziert. Das ist die niedrigste Zahl seit Anfang April. In der Region waren elf Lehrer positiv getestet. Auch die Zahl der infizierten Schüler ist rückläufig. Landesweit wurden am Montag 1245 Infektionsfälle bei Schülern gemeldet, 128 davon in der Region. Auch die Inzidenz bei den Zehn- bis 19-Jährigen sinkt. Anfang Mai hat es in dieser Altersgruppe 170 Sars-CoV-2-Fälle pro 100 000 Einwohner in Rheinland-Pfalz gegeben, drei Wochen zuvor lag der Wert bei 221.

Eltern sind geteilter Meinung über die stufenweise Rückkehr zum Normalunterricht. Einige wünschten sich, dass direkt nach den Pfingstferien wieder mit dem vollen Präsenzunterricht begonnen wird, andere sähen es kritisch, dass alle Schüler gleichzeitig wieder unterrichtet werden sollen, sagt Reiner Schladweiler, Vorsitzender des Landeselternbeirats. Er spricht sich dafür aus, die Präsenzpflicht aufzuheben, so dass Eltern selbst entscheiden könnten, ob sie ihre Kinder in die Schule schickten. In einer Befragung will der Landeselternbeirat herausfinden, wie die Eltern zum Thema Corona-Impfungen von Kindern stehen.