Gesundheit : Notruf 112: Rufen immer mehr Menschen wegen Zipperlein den Krankenwagen?

Trier Jeder vierte Rettungswagen, der in der Region Trier ausrückt, fährt ohne Patienten zurück. Wird die 112 zu schnell und aus Kalkül, schneller behandelt zu werden, gewählt? Der TV hat nachgefragt.

Unfall, Herzinfarkt, Bauchschmerzen, Platzwunde: In der integrierten Leitstelle in Trier gehen jährlich Tausende Notrufe ein. Sie werden dort bearbeitet und weitergeleitet. Mehr als 64.000 Mal ist der Rettungswagen im vergangenen Jahr ausgerückt, rund 15.000 Mal der Notarzt und 3.600 Mal der Rettungshubschrauber. Die Zahlen haben sich in den vergangenen drei Jahren nicht wesentlich verändert. Am häufigsten rückten die Rettungssanitäter im Kreis Trier-Saarburg aus.