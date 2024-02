Neue Polizeistrategie NRW stoppt Blitzer-Ankündigungen: Folgt Rheinland-Pfalz diesem Beispiel?

Trier · Die Polizei in Rheinland-Pfalz kündigt regelmäßig an, wann und wo geblitzt wird. Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat nun das Aus dieser Ankündigungen im Nachbarbundesland bekannt gegeben. Was sind die Gründe und was bedeutet das für die Blitzvorankündigungen in Rheinland-Pfalz?

Wer wissen will, wo in der Region geblitzt wird, hat mehrere Möglichkeiten. Die Polizei informiert offiziell über verschiedene Kanäle. Etwa über X (vormals Twitter). Oder per Pressemitteilung. 21 Geschwindigkeitskontrollen werden dort für die laufende Woche angekündigt. Die genauen Standorte der Blitzer und die exakte Uhrzeit der Kontrollen werden nicht genannt, nur die Straßen und die Orte. Wer regelmäßig die jeweiligen Strecken fährt, kennt die üblichen Stellen, an denen geblitzt wird, und ist durch die Mitteilung der Polizei gewarnt.