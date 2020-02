Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Nur noch eine Notaufnahme in der Region Trier?

Eine Notarztjacke hängt im Schockraum einer Notaufnahme. Foto: dpa/Markus Scholz

Trier Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin kritisiert die Kassenärztliche Vereinigung. Diese schlägt Trier als Standort für neues Zentrum vor.

Die Notfallversorgung in Deutschland soll umgekrempelt werden. Sogenannte Integrierte Notfallzentren in ausgewählten Krankenhäusern sollen nach den Vorstellungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) entscheiden, ob Patienten stationär in der Klinik oder ambulant vom niedergelassenen Arzt behandelt werden. Damit sollen die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlastet und gleichzeitig enger mit den Bereitschaftsdienstzentralen der niedergelassenen Ärzte zusammenarbeiten. Diese sollen die INZ, wie die Notfallzentren abgekürzt heißen, leiten. Daher begrüßt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz die Initiative von Spahn. Sie hat mit einer vergleichbaren Einrichtung an der Uniklinik in Mainz Erfahrung gemacht. Mit rund 350 Patienten pro Monat sei das Aufkommen in der allgemeinmedizinischen Praxis in der Klinik geringer als erwartet, sagte KV-Chef Peter Heinz der Ärztezeitung. Die Uniklinik sei von 1000 Patienten im Monat ausgegangen. Daher schlägt die Vereinigung vor, dass sich die Einrichtung solcher Notfallzentren „streng am Bedarf“ orientieren und diese nur in Ballungszentren entstehen sollen. Am geeignetsten seien Großkliniken.

Acht Standorte kämen dafür in Rheinland-Pfalz infrage. Unter anderem nennt die KV Mainz, Ludwigshafen, Trier und Koblenz. „Angesichts der rückläufigen Arztressourcen ist eine flächendeckende Errichtung von INZ an nahezu jedem Krankenhausstandort nicht realisierbar“, heißt es in einer Mitteilung der KV. Das würde bedeuten, dass es in der Region nur ein solches Notfallzentrum gäbe. Was das für die Notaufnahmen in den kleineren Krankenhäusern wie etwa Saarburg, Hermeskeil oder Daun bedeuten würde, ist unklar. Laut KV sollen Patienten tagsüber zu den üblichen Sprechzeiten zu den niedergelassenen Ärzten gehen. Außerhalb dieser Zeiten stünden die Bereitschaftsdienstzentralen zur Verfügung, die über die einheitliche Telefonnummer 116117 zu erreichen seien. Allerdings hat die KV vergangene Woche angekündigt, vier der derzeit 47 Bereitschaftsdienstzentralen in Rheinland-Pfalz zum 1. Juli zu schließen, und zwar in Ingelheim, Kirn, Rockenhausen und Wissen. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat diese Pläne scharf kritisiert, zumal sie mit ihr nicht abgesprochen gewesen seien. Auch der Vorschlag der KV, die geplanten, neuen Notfallzentren nur an acht Standorten in Rheinland-Pfalz zu errichten, stößt auf Widerstand bei ihr.

EXTRA Wie steht es um die ärztliche Versorgung? (wie) Die Zahl der niedergelassenen Ärzte vor allem auf dem Land nimmt immer weiter ab. Es droht auch in der Region ein Ärztemangel. Wie sich dieser auswirken könnte und wie er sich zum Teil heute bereits bemerkbar macht, ist Thema einer Podiumsdiskussion in der Bezirksärztekammer in Trier am Samstag, 29. Februar, 10 Uhr. Über Möglichkeiten dem drohenden Engpass der medizinischen Versorgung entgegenzuwirken, diskutieren unter anderem der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Jörn Simon, Leiter der Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz.

Das ginge „vollkommen an den Versorgungsnotwendigkeiten der Bevölkerung vorbei“, so die Ministerin. Die Länder müssten über die INZ-Standorte entscheiden, damit diese auch für die Patienten schnell erreichbar sein müssten. „Es geht schließlich um Notfälle. Daher braucht es ein flächendeckendes Netz an Integrierten Notfallzentren.“ Gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz wehrt sie sich auch dagegen, dass in dem Gesetzentwurf die Rede davon ist, dass die Krankenhäuser, an denen es keine dieser Notfallzentren geben sollen, 50 Prozent weniger für die Behandlung von Notfallpatienten erhalten sollen. Damit würden diese Häuser finanziell abgestraft, obwohl sie keine Notfallpatienten abweisen dürften. Bätzing-Lichtenthäler spricht von einem Affront gegenüber kleinen Krankenhäusern. Damit werde diesen weiter das Wasser abgegraben. Die Ministerin und der Vorstand der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, wenden sich auch gegen den Vorschlag, dass die Notfallzentren von der KV geleitet werden sollen. Es seien vor allem die Krankenhäuser, die das für Notfälle qualifizierte Personal vorhielten. „Daher müssen diese eine zentrale Rolle beim Betrieb und der Leitung der INZ spielen“, sagt Gaß.

Die Krankenkassen begrüßen die geplante Reform der Notfallversorgung. Ziel müsse eine Patientensteuerung sein, sagt der Leiter der Techniker Krankenkasse (TK) Rheinland-Pfalz, Jörn Simon. 43 der Patienten in den Notaufnahmen der Krankenhäuser hätten bei einer Umfrage im Auftrag der TK angegeben, dass bei ihnen kein sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt worden sei.