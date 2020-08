Vereine : Nur wenige Vereine schlüpfen unter den Corona-Rettungsschirm

EXTRA

In Rheinland-Pfalz gibt es knapp 40 000 Vereine. Die meisten haben stabile oder steigende Mitgliederzahlen. In 37 Prozent der Vereine haben sich die Mitgliederzahlen seit dem Jahr 2012 nicht verändert. In 35 Prozent der Vereine sind sie gestiegen. Und bei 28 Prozent der Vereine sind die Zahlen rückläufig.