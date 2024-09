Ausländische Fachkräfte Vangjelina, Othmane und Abdessamad: So sichern ausländische Kräfte die regionale Wirtschaft

Vangjelina Kocollari hat einen Schatz gefunden – einen, an den sie niemals zu glauben gedachte. Nicht nur, dass sie einen existenziellen Schritt gemacht hat und ihrer großen Liebe aus der quirligen albanischen Hauptstadt Tirana in die ländlich geprägte Region Trier gefolgt ist. Sie hat auch in Deutschland einen Job gefunden, der sie zufrieden macht. „Das hätte ich mir niemals vorstellen können“, sagt sie, die in Maring-Noviand eine neue Heimat gefunden hat.