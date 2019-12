Rechtsextremismus : „Die Akten werden nicht geschlossen“

Trier Einer der Ankläger im NSU-Verfahren, der Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten, erzählt in Trier von den Ermittlungen, den Pannen und dem Prozess gegen die Rechtsterroristen.

Es klingt fast wie ein Versprechen. „Die Akten werden nicht geschlossen“, sagt Jochen Weingarten im vollbesetzten Hörsaal 6 der Uni Trier. Weingarten ist Bundesanwalt. Er war einer der Anklagevertreter im NSU-Prozess vor dem Münchener Oberlandesgericht. Es werde noch weiter ermittelt. „Allen neuen Verdachtsmomenten werden wir nachgehen“, sagt er bei seinem Vortrag,

Weingarten war, nachdem die Bundesanwaltschaft am 11. Novembr 2011 die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds als Terroranschläge eingestuft hatte, federführend für die Ermittlungen im Umfeld der Unterstützer des NSU zuständig. Auch die Beschaffung der Waffen, insbesondere der Česká 83, hat er ermittelt. Mit der Pistole wurden neun der zehn Opfer von den Terroristen ermordet. Es ist das erste Mal, dass der aus Bonn stammende Oberstaatsanwalt über die Ermittlungen und den NSU-Prozess öffentlich berichtet. Der Trierer Strafrechtler Mark Zöller hat ihn eingeladen. Die insgesamt 438 Verhandlungstage, vor allem die öffentliche Kritik an ihm und der Bundesanwaltschaft, seien nicht spurlos an ihm vorübergegangen.

Der Prozess endete im Juli 2018 nach fünf Jahren mit Verurteilungen. Allerdings ist erst eins von fünf Urteilen rechtskräftig, weil einer der Mittäter, der wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden war, seine Revision zurückgenommen hat.

In den anderen Fällen überprüft der Bundesgerichtshof noch die Urteile. Auch das gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Ob er Sorgen haben, dass das oberste Gericht die Urteile kassieren könnte, wird Weingarten von einem Zuhörer gefragt. „Nein“, antwortet der Oberstaatsanwalt schlagfertig. Wenn der Bundesgerichtshof Rechtsfehler erkenne, dann sei das so. Das gehöre zum Rechtsstaat dazu. Weingarten vertritt den Rechtsstaat. Er kann sich gar nicht anders äußern.

Klar ist aber: Würde der Bundesgerichtshof die Urteile aufheben, wäre das „eine Katastrophe“, wie ein Jurist in den Zuschauerreihen des Hörsaals raunt. Es würde das Vertrauen in die Justiz und in die Strafverfolgung noch mehr erschüttern. Denn die Ermittlungen im gesamten NSU-Komplex von 1989 sind gespickt von Pannen. Weingarten spricht freimütig von einem „Strafverfolgungsversagen“. Bis zum Auffliegen des NSU am 4. November 2011 hätten die Ermittler nicht erkannt, dass es sich um eine terroristische Mordserie handele. An diesem Tag wurden die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem Wohnmobil in Thüringen gefunden. Zschäpe sprengte die Wohnung in Zwickau, in der das Trio jahrelang konspirativ lebte, in die Luft. Es habe bis dahin keine, wie sonst üblich bei Terroristen, Bekennung zu den Taten gegeben, sagt Weingarten. Zumindest keine, die die Ermittler erkannt hätten. Sie gingen von Auftragsmorden einer türkischen Mafia aus. Acht der Opfer waren Türken. Von der Mordserie Bosporus war verharmlosend die Rede.

Innerhalb der türkischen Gemeinschaft seien die Taten hingegen schon früh Rechtsextremisten zugeschrieben worden. Die Mordserie habe dort für ein Klima der Angst und Verunsicherung gesorgt. Ein Ziel, das Terroristen mit ihren Taten verfolgen.

In der rechten Szene sei mit den Morden die Propaganda betrieben worden, die Türken sollen das Land verlassen, berichtet Weingarten. Für ihn ein Beleg dafür, dass dort die Taten von Anfang an einer rechtsextremen Gruppierung zugeordnet wurden. Als Beispiel nennt er ein 2010 von der rechtsextremen Band Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten veröffentlichtes Lied mit dem Titel „Döner Killer“. Darin heißt es unter anderem: „Bei allen Kebabs herrschen Angst und Schrecken. Der Döner bleibt im Halse stecken, denn er kommt gerne spontan zu Besuch, am Dönerstand, denn neun sind nicht genug.“ Obwohl die Band und auch das Lied den Ermittlern bekannt war, sahen sie zu diesem Zeitpunkt bei der Mordserie noch immer keinen rechtsextremen Hintergrund. „Niemand von uns wusste, was der NSU ist und wer dazu gehört“, sagt Weingarten. Die Ausgangslage, als die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen 2011 übernommen habe, sei völlig unklar gewesen. Das Aufdecken des NSU sei für den deutschen Staatsschutz vergleichbar mit dem 11. September 2001 gewesen, als islamistische Terroristen ins World Trade Center in New York geflogen sind. Bis dahin habe sich niemand so etwas vorstellen können. So sei es auch mit dem NSU gewesen. Die Republik sei erschüttert gewesen, sagt Weingarten.

Innerhalb kürzester Zeit, unter dem Druck der Öffentlichkeit, der Medien und der Politik, die nach Bekanntwerden der Terrorzelle rund um Zschäpe auf schnelle Aufklärung drängten, sei mit dem Bundeskriminalamt eine Ermittlungsgruppe zusammengestellt worden, berichtet der Bundesanwalt. 432 Polizisten und zehn Staatsanwälte hätten von da an quasi rund um die Uhr gearbeitet. Mehr als 23 000 Spuren ausgewertet, Tausende von Zeugen vernommen. über 2000 Beweisstücke 66 Terabyte an Daten sichergestellt. Man habe rekonstruiert, was in den seit 2011 vorangegangenen 14 Jahren rund um den NSU geschehen sei. 14 Jahre, in denen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt im Untergrund lebten, zum Teil mit Tarnnamen und falschen Identitäten. Es sei kein Zufall gewesen, dass die Drei solange untergetaucht bleiben konnten, sagt Weingarten. Sie hätten ihre Taten konspirativ begangen, die Tatorte und möglichen Fluchtwege tagelang ausgespäht und die Opfer mit Migrationshintergrund nicht zufällig ausgewählt. Diese seien nicht allein wegen ihrer Herkunft zum Opfer geworden, sondern weil sie, so der Oberstaatsanwalt, im „reproduktionsfähigen Alter“ gewesen seien. Erst nachdem die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hatte, wurde ein weiterer Mord dem NSU zugeordnet, der an der Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter im April 2007. Die gestohlenen Dienstwaffen der Beamtin und ihres bei dem Anschlag schwer verletzten Kollegen wurden im Wohnmobil von Böhnhardt und Mundlos gefunden.

Entscheidend zur Aufklärung der Mordserie habe ein V-Mann des thüringischen Verfassungsschutzes aus der rechten Szene beigetragen, plaudert Weingarten aus dem Nähkästchen. Auch wenn die Szene die Taten unterstützt habe, gebe es keine Hinweise, dass sie daran beteiligt gewesen sei. Der Ankläger versucht damit Vorwürfe zu entkräften, die Ermittler hätten die Beteiligung von weiteren Rechtsextremen an den NSU-Morden nicht ausreichend beleuchtet.

Der Oberstaatsanwalt beim BGH Jochen Weingarten (rechts) hat an der Universität Trier einen Vortrag gehalten zum Thema „Das NSU-Verfahren aus Sicht der Bundesanwaltschaft“. Foto: TV/Bernd Wientjes