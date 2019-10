Serie Hauptsache gesund : Warum bei Notfallsanitätern Hilfe strafbar werden kann

Extra

Landläufig ist von Rettungssanitätern die Rede. Rettungssanitäter sind, wie es auf der Internetseite des DRK-Rettungsdienst Eifel-Mosel-Hunsrück heißt, „für den Rettungsdienst ausgebildete Personen“. In der dreimonatigen Ausbildung würden Grundlagen der Notfallmedizin und Techniken der Rettung schwer verletzter oder erkrankter Personen erlernt. Rettungssanitäter können als Nebentätigkeit oder als Ehrenamtliche für Rettungsdienste arbeiten etwa bei Krankentransporten oder als Fahrer in der Notfallrettung. Notfallsanitäter hingen arbeiten hauptberuflich und verfügen über eine umfassende, dreijährige Ausbildung, zu der auch 720 Stunden in einem Krankenhaus gehören. Zugangsvoraussetzung ist ein mittlerer Schulabschluss. Notfallsanitäter werden in der Notfallrettung eingesetzt.