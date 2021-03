Corona : Warum es statt Oster-Lockdown nun Öffnungsperspektiven gibt

Mainz/Trier Ministerpräsidentin Dreyer sucht Modellregionen, in denen Normalität unter Pandemiebedingungen getestet werden soll.

Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) steht fest: „Eine Ministerpräsidenten-Konferenz bis drei Uhr wird es nicht mehr geben.“ Sie spielt damit auf den 15-stündigen Verhandlungsmarathon beim jüngsten Corona-Gipfel an, der mitten in der Nacht geendet. Und dessen Folgen, gestern für einen „politischen Schaden“ gesorgt haben, wie Dreyer es formulierte. Sie sieht die Verantwortung für den einhelligen Beschluss zur sogenannten Osterruhe klar auf der Bundesebene. „Es war ein Impuls der Kanzlerin und uns wurde zugesagt, dass die rechtlichen Grundlagen ausgearbeitet werden“, erklärte Dreyer. Darauf habe sie gefragt: „Was ist die Rechtsgrundlage? Was passiert mit Schadensersatzanforderungen?“ Eine Antwort darauf habe sie keine erhalten. Es habe auch Fragen zum Thema Lieferketten gegeben. „Und wenn Zusagen gemacht werden, muss ich mich darauf verlassen können, dass sie auch eingehalten werden. Sonst können wir solche Beschlüsse nicht mehr Mittragen.“

Trotzdem blickt Dreyer nun nach vorne. Konsequenzen aus dem abgesagten Oster-Lockdown soll es in Rheinland-Pfalz nicht geben. Im Gegenteil. Die Triererin will trotz weiter steigender Corona-Zahlen weiter an ihrem behutsamen Öffnungskurs festhalten. Nach Ostern soll in ausgewählten Modellregionen getestet werden, wie Normalität unter Pandemiebedingungen aussehen könnte. Dreyer nennt das Rheinland-Pfalz-Modell, für das sich Kommunen, in denen die Inzidenz dauerhaft unter 50 liegt, die ausreichend Schnelltestkapazitäten haben und garantieren können, dass es nach einem negativen Test ein einheitliches Dokument gibt, das etwa als Zutritt für Kneipen, Restaurants oder Kultureinrichtungen dienen soll. Gleichzeitig soll die Nachverfolgungs-App Luca eingebunden werden, mit der die Kontaktdaten der Nutzer an die Gesundheitsämter übertragen werden. Die Ergebnisse sollen auch genutzt werden, um datenbasiert besser und schneller herauszufinden, wo Ansteckungen stattfinden. Die Ergebnisse sollen auch wissenschaftlich ausgewertet werden. „So können wir Erkenntnisse darüber bekommen, ob es im Zusammenhang mit dem Besuch eine Kultureinrichtung zu Krankheitsübertragungen gekommen ist.“