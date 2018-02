später lesen Meinung Der Hahn ist tot - Ryanair lässt den Hunsrückflughafen ausbluten FOTO: klaus kimmling / TV FOTO: klaus kimmling / TV Teilen

Es ist eine Hiobsbotschaft, die Ryanair am Abend verkündet hat: Die Iren ziehen sich fast komplett aus dem Hunsrück zurück und verlagern weitere Flüge von dort nach Frankfurt. Damit ist der Hahn, der seit einem Jahr der chinesischen HNA gehört, so gut wie tot. Zwar brummt derzeit das Frachtgeschäft, doch ohne nennenswerte Passagierflüge ist der ohnehin defizitäre Flughafen nicht überlebensfähig. Er versinkt in der Bedeutungslosigkeit.