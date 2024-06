Kanzler würdigt Landesmutter Olaf Scholz über Dreyer: „Ich werde sie vermissen“

Er vermisse sie schon jetzt, schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf X (vormals Twitter). Gemeint ist damit seine Parteifreundin Malu Dreyer. Scholz veröffentlichte auf seinem X-Account ein Foto von ihm und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin am Rande der Ministerpräsidenten-Konferenz am Donnerstag in Berlin.