Omikron : Neuer Höchststand bei Corona-Neuinfektionen in der Region

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter deutlich an. Foto: dpa Foto: dpa/Christian Charisius

Trier Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter deutlich an. Erstmals wurden in der Region insgesamt mehr als 400 neue Fälle an einem Tag registriert. Fast überall ist mittlerweile die Omikron-Variante vorherrschend.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region erreicht einen neuen Höchststand. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Mittwoch insgesamt 405 neue Fälle für die vier Landkreise und die Stadt Trier. Die Inzidenzen liegen fast überall über 300. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region weist Trier mit 392,9 auf, die niedrigste der Kreis Vulkaneifel mit 243.

Landesweit ist die Zahl der Neuinfektionen um fast 3000 gestiegen. Die landesweite Inzidenz liegt bei 326, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg leicht von 2,61 auf 2,68. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz ist nicht weiter gestiegen. Laut Intensivregister werden derzeit 103 Menschen wegen einer schweren Corona-Erkrankung intensivmedizinisch behandelt, in der Region sind es zehn.

Immer mehr Omikron-Fälle in der Region