LIVETICKER: König Willem-Alexander und Máxima in Mainz eingetroffen (Fotos)

So hohen Besuch bekommt die Region selten: König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden starten heute ihre Reise durch Rheinland-Pfalz. Von Katharina De Mos, Hans-Peter Linz, Rebecca Schaal, Friedemann Vetter und dpa

Die Reise ist Teil eines dreitägigen Arbeitsbesuchs, der sie auch ins Saarland führt. Begleitet werden die Royals von einer großen Handelsdelegation.

Los geht es um 11.45 Uhr in Mainz. Wer in der Region Trier darauf hofft, die beliebten Majestäten zu sehen, hat dazu heute Nachmittag ab 17.10 Uhr in Bernkastel-Kues sowie am Donnerstag ab 9.15 Uhr an der Porta Nigra die besten Chancen.

Unsere Reporter sind vor Ort. Lesen Sie im Live-Ticker, was König Willem-Alexander und Königin Máxima auf ihrer Reise erleben. Für heute steht nach einem Mittagessen in der Mainzer Staatskanzlei und einer Bootsfahrt auf dem Rhein ein Besuch des Steillagenzentrums in Bernkastel-Kues auf dem Programm. Dort informieren sich die Hoheiten über neue Weinbautechniken und die Auswirkungen des Klimawandels.

Um 20 Uhr gibt es ein Abendessen in der Trierer Abtei St. Maximin, an dem neben den Handelsdelegationen auch die niederländische Außenhandelsministerin Sigrid Kaag und der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing teilnehmen.