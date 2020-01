Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Osburger Mordversuch: „Ich mach’ dich kalt, ich bringe dich in den Knast!“

Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch im Hochwaldort Osburg hat die Ehefrau den Angeklagten in Schutz genommen. Und dem Opfer droht wegen einer angeblichen Hammerattacke ein Verfahren.

Früher einmal waren der Angeklagte und sein Nachbar so etwas wie beste Kumpel. Der 38-jährige Nachbar war ständig bei dem 55-jährigen Frührentner und dessen Ehefrau zu Besuch, schon allein deshalb, weil der jüngere Mann häufiger keinen Job hatte und bei den Nachbarn immer mal etwas abfiel – und sei es nur Futter für die zahlreichen Katzen des 38-Jährigen. „Ich habe einen kleinen Mutter-Teresa-Komplex“, sagt die Ehefrau am Donnerstag im Trierer Landgericht. Sie ist als Zeugin geladen und sitzt an diesem Vormittag nur ein paar Meter von ihrem Ehemann entfernt.

Der 55-jährige Osburger ist wegen versuchten Mordes angeklagt, weil er vor zweieinhalb Jahren seinen Ex-Kumpel durch einen Schuss aus der Schrotflinte beinahe getötet haben soll. Die aus kurzer Distanz abgefeuerten Schrotkugeln durchschlugen die Rollläden und das Erdgeschossfenster und drangen in die gegenüberliegende Wand des Zimmers ein, in dem der 38-Jährige schlief. Er kam mit einem Schrecken davon.

Die Ehefrau sagt, dass ihr Mann das gar nicht gewesen sein kann. „Wir waren die ganze Nacht zu Hause, und er war zwischendrin nicht weg“, antwortet die 48-Jährige auf eine entsprechende Frage der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz. Man habe in jener Nacht, als der Schuss auf das Wohnungsfenster des Nachbarn abgegeben wurde, gemeinsam auf der Couch gelegen und Fernsehen geschaut.

Dass in jener Augustnacht in Osburg irgendetwas los gewesen sei musste, habe man nur durch Zufall mitbekommen, sagt die Ehefrau. „Als die Katze gegen drei Uhr rauswollte, habe ich den Rollladen hochgezogen und draußen einen Polizeiwagen gesehen.“ Aber da es in Osburg häufiger mal Knatsch gebe, habe sich sich dabei nichts weiter gedacht, so die Ehefrau des Angeklagten.

Ein Zeuge hat an einem der vorausgegangenen Verhandlungstage so ziemlich das glatte Gegenteil ausgesagt. Danach soll der seit März in Untersuchungshaft sitzende Frührentner ihm gegenüber die Tat bei einem Saufgelage in einer Garage gestanden haben. Erst nach der Aussage des Kronzeugen war der mutmaßliche Schütze festgenommen worden.

Die Ehefrau schildert den Kronzeugen im Gerichtssaal als notorischen Lügner, der zudem gerne einen über den Durst trinke: „Der hat viele gelogen und erzählt viel“, sagt sie. Zudem habe der Zeuge Panik vor dem Gefängnis gehabt. „Der hätte alles gemacht, um nicht noch einmal in den Knast zu kommen“, sagt die Ehefrau des Angeklagten.

Die 48-Jährige schildert auch, wie das einst freundschaftliche Verhältnis mit dem 38-jährigen Nachbarn wegen dessen angeblicher Lügen und Ausflüchte immer mehr in die Brüche ging, bis sie und ihr Mann es irgendwann ganz beendet hätten. Eines Tages sei der Nachbar dann mit einem Hammer in der Hand angelaufen gekommen, habe erst gegen die Tür gehämmert und den Hammer schließlich ihrem Mann auf den Kopf geschlagen, bis sie dazwischengegangen sei. „Ich mach’ dich kalt, ich bringe dich in den Knast“, habe der 38-Jährige noch gebrüllt, bevor er davon gelaufen sei.

Eine Aussage, die später auch eine andere Nachbarin, die als Zeugin geladen ist, bestätigt. Nach ihren Angaben hat der 38-Jährige mit dem Holzhammer dem Angeklagten sogar mehrfach auf den Kopf geschlagen und dabei gebrüllt, seinen Gegenüber fertigzumachen. „Wäre die Ehefrau nicht dazwischengegangen, hätte er ihn totgeschlagen“, glaubt die Zeugin.

Nach dieser Aussage dürfte Staatsanwalt Benjamin Gehlen gar nicht darum herumkommen, auch gegen das Beinahe-Opfer des mutmaßlichen Mordversuchs ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Gut möglich, dass dann in einem weiteren Verfahren aus dem Opfer der Angeklagte wird und aus dem jetzigen Angeklagten ein Zeuge.