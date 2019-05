Musik : Osterkonzert in Arzfeld

Bei toller Stimmung und im vollbesetzten Gemeindehaus präsentierte zunächst das gemeinsame Jugendorchester der Vereine Arzfeld und Lünebach unter der Leitung von Herbert Klar und anschließend der Musikverein Arzfeld 1926 e.V unter der Leitung von Stefan Müller, sein diesjähriges Osterkonzert. Nach der Begrüßung der ersten Vorsitzenden Ruth Becker führten Christiane Jakoby und Julian Hoffmann mit viel Witz und Charme durch ein abwechslungsreiches, sowie anspruchsvolles Programm. Der Höhepunkt des kurzweiligen Konzertabends präsentierte Paulina Hoffmann an der Klarinette in dem Stück „Czardas“, sowie Claudia Zimmer an der Flöte und Helena Kribs am Piano in dem Stück „Forrest Gump Suite“, welche anschließend von einem begeisterten Publikum mit großem Applaus honoriert wurden. Frank Schamburger ehrte als Vorstandsmitglied des Kreismusikverbandes folgende Musiker für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein sowie für die verschiedenen bestandenen D-Kurs Prüfungen.: 10 Jahre aktive Mitgliedschaft: Antonia Gompelmann 20 Jahre aktive Mitgliedschaft: Helena Nickels und Rebecca Ewen 40 Jahre aktive Mitgliedschaft: Herbert Klar, Dieter Lempges und Frank Schmiedt. Folgende D-Kurse haben bestanden: D1: Kathy Schmitt, Maren Irschfeld Siljan Zimmer D2: Sophie Becker, Paulina Hoffmann, Tjark Marek Zimmer D3: Helena Kribs In den Verein neu aufgenommen wurden: Kathy Schmitt, Siljan Zimmer, Miriam Pax und Stephan Bong. Foto: TV/Thomas Brunker