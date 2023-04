Ostergebäck So backt man einen traditionellen Osterkranz

Es ist frühmorgens in der Bachstraße in Mehring. In einem Haus steht die alte Holztür einen Spalt offen – es ist die Tür zur Backstube von Walter Frick. Es duftet nach frischem Brot, Mehl und Röstaromen. Hmmm! Der Bäckermeister hat bereits einen gefüllten Arbeitstag hinter sich gebracht. Freudig ruft er: „Jetzt machen wir direkt mal den Hefeteig. Dann haben wir Zeit.“ Das Rezeptbuch wird aufgeschlagen und dann geht es auch schon los.