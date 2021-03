Reisen : Oster-Urlaub trotz Corona? - Mehr Flüge vom Hahn und ab Luxemburg

Mallorca und Portugal sind keine Corona-Risikogebiete mehr. Viele Menschen wollen daher über Ostern dorthin in den Urlaub fliegen. Die Fluggesellschaft Ryanair erhöht die Zahl der Flüge vom Hahn. Auch bei Luxair kann man Osterurlaub buchen.

Ob Osterurlaub in Deutschland möglich sein wird, das steht noch nicht fest. Noch sind alle Hotels und Ferienwohnungen für Touristen geschlossen. Am Montag wollen Bund und Länder bei ihrem nächsten Corona-Gipfel beraten, was an Ostern erlaubt ist und was nicht. Angesichts wieder deutlich steigender Infektionszahlen ist allerdings nicht zu erwarten, dass es zu Lockerungen kommen wird. Touristiker in der Region rechnen nicht damit, dass Urlaub hierzulande möglich sein wird.