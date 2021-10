Konzert : Überraschende Momente von Bach bis Bulgarien

Saarburg Mit seinem Programm „Ostlichter“ verzauberte und berührte das Parnass-Ensemble die Besucher in der Kulturgießerei Saarburg.

Zunächst begrüßte Anette Barth, Geschäftsführerin des Lokalen Bündnisses für Familie Saarburg, am vergangenen Samstag das Ensemble und die etwa 35 Besucher in der Kulturgießerei. Wegen der aktuellen Corona-Krise waren nach der 2-G-Regel nicht mehr als 50 Personen zugelassen.

Vielmehr hatte Claudia Dylla mit ihrem mittelalterlichen Saiteninstrument, einer Vielle, stets ein positives Lächeln auf den Lippen und motivierte so die Zuhörer immer wieder neu mit dem Ensemble. Auch nach der Pause gelang es dem Ensemble, die Zuschauer zu bewegen und zu überraschen, im Stehen und klatschend dem Repertoire der Melodien aus Osteuropa zu folgen. So trotzte man der Kälte.

In der Tuchfabrik in Trier gibt es zwei weitere Konzerte: am 13. November „Nordlichter“ und am 14. November „Ostlichter“, jeweils ab 20 Uhr